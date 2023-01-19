«Истанбул Башакшехир» предложил Фёдору Смолову контракт на 2,5 года

Турецкий «Истанбул Башакшехир» пытается приобрести нападающего московского «Динамо» Фёдора Смолова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Турецкий клуб предлагает российскому форварду контракт на 2,5 года.

Президент компании ProSports Management, которая ведёт дела Фёдора Смолова, Герман Ткаченко отреагировал на новость об интересе «Истанбул Башакшехир» к нападающему «Динамо».



«Мы не комментируем наши сделки, пока о них не выскажутся клубы. На сегодня Фёдор игрок «Динамо». Но в футболе всё может измениться до конца трансферного окна», — сказал Ткаченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

32-летний Смолов выступает за «Динамо» с января 2022 года. В текущем сезоне российский форвард отметился девятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами в 20 сыгранных матчах.