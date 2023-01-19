Сергей Силкин: Смолову пошёл четвёртый десяток. В турецких клубах люди завершают карьеру
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о потенциальном переходе нападающего московской команды Фёдора Смолова в турецкий клуб «Истанбул Башакшехир».
«Смолову уже четвёртый десяток пошёл. В этом году ему будет 33 года. Идти или нет — это его личное дело. Все поймут, если он пойдёт. При этом все поймут, если он останется.
В основном в турецких клубах люди завершают карьеру. Если он готов и хочет, то пойдёт. Может, он хочет ещё сыграть в еврокубках. Пока всё вилами на воде писано», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
В этом сезоне за «Динамо» Смолов провёл 15 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи.
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