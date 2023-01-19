Червиченко: в Турции Смолов будет выглядеть лучше Дзюбы. А «Динамо» ничего не потеряет

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал потенциальный переход нападающего московского «Динамо» Фёдора Смолова в турецкий клуб «Истанбул Башакшехир».
«Нормальный вариант, можно попробовать. Смолов ещё не такой старый, 33 года — приемлемый возраст. Я считаю, что «Динамо» ничего не потеряет из-за его ухода. Он уже не тянет команду, как раньше. Нет разницы, есть Смолов на поле или нет. У «Динамо» есть золотая молодёжь, ей лучше уступить дорогу.
Эта поездка в Турцию пойдёт всем на пользу: и динамовским ребятам, и Фёдор в тепле погреется. Думаю, что Смолов будет выглядеть в Турции лучше, чем Дзюба. Может быть, что-то даже заработать сможет, хотя в «Динамо» платят побольше», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 19 января 2023
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