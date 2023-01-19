Дмитрий Булыкин: Фёдору Смолову лучше остаться в России и выиграть что-то с «Динамо»
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал потенциальный переход нападающего московского «Динамо» Фёдорова Смолова в турецкий клуб «Истанбул Башакшехир».
«Смолову уже не нужно ничего — только хорошо закончить в России. Вряд ли он поедет. Проще ему остаться в России. Может, у него другие мысли, и он снова хочет в Европу, сыграть в другом чемпионате и в еврокубках. Но я думаю, что лучше ему остаться в России и выиграть что-то хорошее с «Динамо», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
В текущем сезоне Смолов провёл за «Динамо» 20 матчей во всех турнирах. На его счету девять голов и три результативные передачи.
Смолов забил 100-й гол в РПЛ! Кому это ещё удалось:
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