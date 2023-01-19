«Аль-Наср»/«Аль-Хиляль» — «ПСЖ»: Роналду оформил дубль

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сравнял счёт в товарищеском матче с «ПСЖ» на 45+5-й минуте.

После фланговой подачи в штрафную Роналду нанёс удар головой, мяч угодил в штангу. Отскок полетел в сторону Серхио Рамоса, но тот промахнулся ногой мимо мяча, а португалец моментально подобрал мяч, пробил в ближний угол ворот и оформил дубль.

Отметим, что форвард французского клуба Лионель Месси открыл счёт в товарищеском матче со сборной Эр-Рияда на третьей минуте, а на 34-й минуте Криштиану Роналду восстановил равенство на табло. Португальский форвард реализовал пенальти.



Встреча проходит в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, на стадионе «Кинг Фахд», официальная вместимость которого 68 752 человека.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.



Данный матч может стать одним из последних в истории, в котором друг против друг друга сыграют аргентинский нападающий Лионель Месси, защищающий цвета «ПСЖ», и португальский форвард Криштиану Роналду, представляющий «Аль-Наср».