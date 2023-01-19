Стали известны причины, по которым в «Торпедо» отказались от подписания Артёма Дзюбы

Нападающий Артём Дзюба не стал игроком московского «Торпедо» в текущее зимнее трансферное окно по трём основным причинам. Об этом в своём телеграм-канале сообщает журналист Иван Карпов.

Первой причиной, по информации источника, является плохая форма нападающего, который был вдали от профессионального футбола после расторжения контракта с турецким «Адана Демирспор» в ноябре 2022 года.

Вторым аргументом против приглашения Дзюбы стала возможная негативная реакция болельщиков «Торпедо» на подписание футболиста.

Третья причина кроется в опасениях за атмосферу в раздевалке «автозаводцев», которая могла быть испорчена из-за негативного влияния Дзюбы на потенциальных партнёров по команде.

Ранее «Чемпионат» первым сообщал, что президент «Торпедо» Илья Геркус лично заинтересован в подписании Артёма Дзюбы, тогда как совет директоров сомневается в необходимости перехода.



По информации «Чемпионата», Дзюба был согласен на понижение зарплаты ради перехода в «Торпедо».