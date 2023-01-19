Источник: Дзюба не перейдёт в «Торпедо». У него есть варианты в Турции и Саудовской Аравии

Нападающий Артём Дзюба не перейдёт в московское «Торпедо» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, руководство автозаводцев приняло решение не подписывать контракт с Дзюбой и рассмотреть другие кандидатуры для усиления состава. Сам 34-летний нападающий может продолжить карьеру в одном из клубов Турции, Саудовской Аравии или ОАЭ. Кроме того, Дзюба может найти вариант с клубом Российской Премьер-Лиги до конца трансферного окна.

Напомним, Дзюба находится в статусе свободного агента с тех пор, как разорвал контракт с турецким «Адана Демирспор» в ноябре 2022 года. В России нападающий выступал за «Спартак», «Ростов», «Томь», «Арсенал» и санкт-петербургский «Зенит», с который стал четырёхкратным чемпионом страны.