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«Барселона» разгромила «Сеуту» благодаря дублю Левандовского и вышла в 1/4 Кубка Испании

«Барселона» разгромила «Сеуту» благодаря дублю Левандовского и вышла в 1/4 Кубка Испании
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Сегодня, 19 января, состоялся матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором «Барселона» сыграла с последним клубом третьего дивизиона страны «Сеутой». Встреча прошла на стадионе «Альфонсо Мурубе» в Сеуте. Стартовый свисток главного арбитра Хуана Мартинеса Мунуэры прозвучал в 22:00 мск.

«Барселона» владела мячом на протяжении всего первого тайма, однако имела столько же ударов по воротам, сколько и у соперника (3). Несмотря на это, каталонцы смогли открыть счёт под занавес первой половины встречи — отличился Рафинья с передачи Франка Кессье.

На 50-й минуте «Барселона» забила ещё один — забитый мяч на свой счёт записал Роберт Левандовски, ассистировал вновь Кессье. На 70-й минуте Ансу Фати довёл счёт до разгромного, точный пас ему отдал Жорди Альба. Через семь минут Франк Кессье с передачи Рафиньи забил ещё один гол сине-гранатовых. На 90-й минуте Левандовски с передачи Эрика Гарсии установил итоговый счёт — 5:0 в пользу «Барселоны», которая вышла в четвертьфинал турнира.

Кубок Испании. 1/8 финала
19 января 2023, четверг. 22:00 МСК
Сеута
Сеута
Окончен
0 : 5
Барселона
Барселона
0:1 Рафинья – 41'   0:2 Левандовски – 50'   0:3 Фати – 70'   0:4 Кессье – 77'   0:5 Левандовски – 90'
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