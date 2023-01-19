«Барселона» разгромила «Сеуту» благодаря дублю Левандовского и вышла в 1/4 Кубка Испании

Сегодня, 19 января, состоялся матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором «Барселона» сыграла с последним клубом третьего дивизиона страны «Сеутой». Встреча прошла на стадионе «Альфонсо Мурубе» в Сеуте. Стартовый свисток главного арбитра Хуана Мартинеса Мунуэры прозвучал в 22:00 мск.
«Барселона» владела мячом на протяжении всего первого тайма, однако имела столько же ударов по воротам, сколько и у соперника (3). Несмотря на это, каталонцы смогли открыть счёт под занавес первой половины встречи — отличился Рафинья с передачи Франка Кессье.
На 50-й минуте «Барселона» забила ещё один — забитый мяч на свой счёт записал Роберт Левандовски, ассистировал вновь Кессье. На 70-й минуте Ансу Фати довёл счёт до разгромного, точный пас ему отдал Жорди Альба. Через семь минут Франк Кессье с передачи Рафиньи забил ещё один гол сине-гранатовых. На 90-й минуте Левандовски с передачи Эрика Гарсии установил итоговый счёт — 5:0 в пользу «Барселоны», которая вышла в четвертьфинал турнира.
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