Григорий Иванов: не хочу даже узнавать, сколько человек получили Fan ID в Екатеринбурге

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о том, что Fan ID в России оформили 350 тысяч человек.



«У меня нет информации, сколько человек оформили паспорт болельщика в Екатеринбурге. Не хочу даже её узнавать.



Увеличится число болельщиков «Урала» с Fan ID? Я ничего не ожидаю. И не знаю, как получится. Я не Нострадамус. Как будет, так и будет. Все знают моё отношение к Fan ID. Я уже неоднократно о нём говорил. Повторяться не хочу», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».



Напомним, наличие Fan ID требовалось с начала сезона-2022/2023 при посещении домашних матчей «Урала», «Сочи», «Пари Нижний Новгород», «Ростова» и самарских «Крыльев Советов» в Российской Премьер-Лиге. С 1 декабря прошлого года закон о карте болельщика распространился на оставшиеся 11 стадионов клубов Премьер-Лиги.

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