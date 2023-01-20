Григорий Иванов: не хочу даже узнавать, сколько человек получили Fan ID в Екатеринбурге

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о том, что Fan ID в России оформили 350 тысяч человек.
«У меня нет информации, сколько человек оформили паспорт болельщика в Екатеринбурге. Не хочу даже её узнавать.
Увеличится число болельщиков «Урала» с Fan ID? Я ничего не ожидаю. И не знаю, как получится. Я не Нострадамус. Как будет, так и будет. Все знают моё отношение к Fan ID. Я уже неоднократно о нём говорил. Повторяться не хочу», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».
Напомним, наличие Fan ID требовалось с начала сезона-2022/2023 при посещении домашних матчей «Урала», «Сочи», «Пари Нижний Новгород», «Ростова» и самарских «Крыльев Советов» в Российской Премьер-Лиге. С 1 декабря прошлого года закон о карте болельщика распространился на оставшиеся 11 стадионов клубов Премьер-Лиги.
- 20 января 2023
-
03:54
-
03:49
-
03:47
-
03:45
-
03:27
-
03:08
-
02:45
-
02:43
-
02:40
-
02:39
-
02:26
-
02:04
-
01:44
-
01:44
-
01:22
-
01:05
-
00:58
-
00:55
-
00:54
-
00:53
-
00:52
-
00:46
-
00:37
-
00:26
-
00:23
-
00:12
-
00:05
- 19 января 2023
-
23:59
-
23:53
-
23:50
-
23:49
-
23:33
-
23:33
-
23:19
-
23:12