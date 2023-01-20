Андрей Канчельскис: с удовольствием снова посмотрел бы на Халка в РПЛ

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис рассказал, что хотел бы снова посмотреть на бразильского нападающего Халка в Российской Премьер-Лиге.



«Если бы была возможность вернуть одного легионера в РПЛ, то с удовольствием снова посмотрел бы на Халка», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.



Нападающий Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год. Бразилец провёл за сине-бело-голубых 145 матчей, забил 76 мячей и сделал 54 голевые передачи. Бразилец в составе клуба стал чемпионом России в сезоне-2014/2015.



Халк выступает за «Атлетико Минейро» с 2021 года. В сезоне 2022 года Халк принял участие в 23 матчах чемпионата Бразилии, забил 12 голов и отдал две результативные передачи.

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