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Марез — о матче с «Тоттенхэмом»: в перерыве мы поняли, что можем вернуться

Марез — о матче с «Тоттенхэмом»: в перерыве мы поняли, что можем вернуться
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Нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез высказался о волевой победе в перенесённом матче 7-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (4:2). Футболист оформил дубль.

«В перерыве мы были немного расстроены, и тренер поговорил с нами. Тогда мы поняли, что можем вернуться, потому что мы делали это раньше.

Думаю, что мы хорошо провели второй тайм и показали, кто мы такие. Конечно, немного удачи, но мы заслужили победу и должны продолжать идти вперед.

Я старался, как и все. Мы старались быть более нацеленными, более агрессивными с мячом, и у нас все ещё были шансы. Затем мы забили, и это футбол. Во втором тайме мы были в отличной форме, забили четыре гола, так что это был хороший вечер», — приводит слова Мареза официальный сайт «Манчестер Сити».

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