Марез — о матче с «Тоттенхэмом»: в перерыве мы поняли, что можем вернуться

Нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез высказался о волевой победе в перенесённом матче 7-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (4:2). Футболист оформил дубль.
«В перерыве мы были немного расстроены, и тренер поговорил с нами. Тогда мы поняли, что можем вернуться, потому что мы делали это раньше.
Думаю, что мы хорошо провели второй тайм и показали, кто мы такие. Конечно, немного удачи, но мы заслужили победу и должны продолжать идти вперед.
Я старался, как и все. Мы старались быть более нацеленными, более агрессивными с мячом, и у нас все ещё были шансы. Затем мы забили, и это футбол. Во втором тайме мы были в отличной форме, забили четыре гола, так что это был хороший вечер», — приводит слова Мареза официальный сайт «Манчестер Сити».
Видео: Игроки «Арсенала» раскрасили Лондон в красный
- 20 января 2023
-
10:00
-
10:00
-
09:50
-
09:48
-
09:43
-
09:37
-
09:31
-
09:30
-
09:24
-
09:22
-
09:13
-
09:00
-
08:30
-
08:30
-
08:05
-
07:17
-
06:46
-
06:36
-
06:31
-
04:52
-
04:50
-
04:44
-
03:54
-
03:49
-
03:47
-
03:45
-
03:27
-
03:08
-
02:45
-
02:43
-
02:40
-
02:39
-
02:26
-
02:04
-
01:44