Лещук — о возможном переходе в Азию: хочется выступать в Европе — это намного интереснее

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук признался, что ему хочется выступать в европейских турнирах, а не переходить в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК). По словам Лещука, играть в Европе намного интереснее, поэтому есть смысл дождаться возвращения России в международные турниры.

«К решению РФС не переходить в Азию отношусь 50 на 50. Думаю, имеет смысл подождать, и мы можем в ближайшем будущем вернуться в европейские турниры. Тем более что начались разговоры, что на Олимпиаду могут допустить наших спортсменов. Думаю, это толчок к тому, что и в других видах спорта нас могут вернуть.

Что касается Азии, то, возможно, Россию примут, но ведь и там есть сборные, которые могут не захотеть с нами играть. Как тогда поведёт себя Азиатская конфедерация? Непонятно. И если мы потом захотим вернуться обратно в УЕФА, то, думаю, это сложный и долгий процесс. Плюсы от перехода в Азию — международные матчи, но при этом, конечно, хочется выступать в Европе. Это намного интереснее.

Смотрю в будущее с оптимизмом. Наверное, глобальная ситуация в мире не наладится быстро, но, по крайней мере, в спорте подвижки должны произойти», — приводит слова Лещука Sport24.