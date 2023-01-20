Дуглас Сантос — о бразильских новичках «Зенита»: талантливые парни с большим потенциалом
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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о бразильских новичках «Зенита» — Роберте Ренане и Ду Кейросе. Напомним, первый присоединится к сине-бело-голубым уже этой зимой, второй прибудет в расположение команды ближайшим летом.
«Что знаю о Ренане и Ду Кейросе, которые перейдут в „Зенит“? Наши футбольные пути пока не пересекались. Могу сказать только то, что это очень талантливые ребята, качественные футболисты, парни с большим потенциалом. Предполагаю, что с ними наша и без того цельная и боеспособная команда станет еще сильнее. Ну, а мы скоро примем их с распростертыми объятиями, поможем в адаптации и стать еще лучше, чтобы они помогли нам в ответ», — приводит слова Дугласа Сантоса «Матч ТВ».
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