«Не стоит даже проездного на автобус». «Зенит» берёт слабейшего бразильца в своей истории?

«Зенит», безусловно, заслуживает комплиментов за то, как решил вопрос с уходом Юри Алберто. Петербургский клуб сохранил за собой 50% прав на нападающего, получив за него Роберта Ренана и Ду Кейроса, а также процент с будущих продаж Густаво Мантуана (более 50%) и Ивана Куарежмы. Вдобавок у чемпионов России будет приоритетное право выкупа юного бразильского бриллианта Педро.

Роберт Ренан перейдёт в «Зенит» в зимнее окно. Его трансфер обнадёживает – это умный, крепкий, обладающий неплохой скоростью для своего амплуа и шикарной левой ногой центральный защитник. Он вызывается в молодёжную сборную Бразилии и в потенциале может вырасти в игрока первой команды «селесао». Всё, что ему нужно – опыт.

Что касается Ду Кейроса, то вот какую характеристику этому центральному полузащитнику дал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев:

«Ду Кейрос – второй по проведённому времени на поле за «Коринтианс» в прошлом сезоне. Может играть как на позиции под нападающими, так и на позиции опорника, и слева, и справа. Очень интересный футболист» (в интервью для «Матч ТВ»).

Однако при просмотре игры Ду Кейроса, откровенно говоря, не сложилось впечатление, что это «очень интересный футболист» для «Зенита». Скорее, может показаться, что петербургский клуб взял центрхава «на сдачу», продав Юри Алберто и купив Роберта Ренана. Пожалуй, в другой ситуации чемпионы России не внесли бы Ду Кейроса в список трансферных целей.

Разумеется, у Ду Кейроса есть свои сильные качества, иначе он не провёл бы на поле больше всех остальных полевых игроков четвёртой команды Бразилии (2607 минут) в прошлом сезоне Серии А. Это выносливый, динамичный, тактически дисциплинированный игрок. Умением резко ускориться и протащить мяч на пространстве, обыграть один в один он напоминает Вендела. Тем не менее если сравнивать полузащитника «Коринтианса» с одним из лидеров сегодняшней команды Сергея Семака, то можно сказать, что Ду Кейрос – это Вендел на минималках. В отличие от соотечественника из «Зенита», другими сильными качествами Ду Кейрос похвастаться не может. Неделю назад центрхаву «Коринтианса» исполнилось 23 года. В этом возрасте нужно был более цельным игроком, чтобы делать карьеру в Европе.

Ду Кейрос Фото: Ricardo Moreira/Getty Images

Будучи лидером «Коринтианса» по сыгранному времени, Ду Кейрос, вполне естественно, стал первым и по общему количеству технико-тактических действий. Но процент успешных ТТД у бразильца не самый высокий – 78%. Многовато брака для центрхава. Он недостаточно хорош в единоборствах для опорника (всего 40% выигранной борьбы), часто даёт себя обыгрывать и много фолит (58 нарушений – худший показатель в команде). Если отдавать Ду Кейросу мяч в эпизодах, когда тот не имеет достаточно свободы для приёма и принятия решения, высок риск, что получишь контрвыпад на свои ворота. У новичка «Зенита» много потерь на своей половине поля.

Кроме того, Ду Кейрос не впечатляет как конструктор игры. Бразилец способен отдать короткий или средний пас, а вот обостряющих передач у него мало.

Ду Кейросу необходимо прибавлять в атлетизме, в креативности, в умении держать концентрацию (иногда просто выключается из эпизода), он должен улучшать отбор и в целом лучше принимать решения на поле. Иначе бразилец будет проигрывать конкуренцию в «Зените». Причём не только своим соотечественникам, но и опытным российским футболистам вроде Далера Кузяева.

Визуальные подтверждения от игры Ду Кейроса подтверждают и цифры статистического сайта Whoscored.com. Его средний рейтинг за сезон Серии А – лишь 6,63 балла. Из 15 игроков «Коринтианса», принявших участие как минимум в половине матчей чемпионата Бразилии, только четверо имеют более низкую оценку. Ни по одному из приведённых там показателей центрхав не в лидерах команды. У Ду Кейроса достаточно хорошая статистика попыток отборов (3,3 в среднем за 90 минут), однако почти половина из них неудачные. Об этой проблеме говорилось выше.

В истории «Зенита» было 12 бразильцев. Если составлять рейтинг, то на первом месте окажется, конечно же, Халк. За ним пятёрка примерно равных по классу футболистов – звёзд РПЛ: Малком, Клаудиньо, Вендел, Дуглас Сантос, Виктор Жулиано на пике карьеры. Потом игроки чуть пониже уровнем, но тоже довольно сильные для чемпионата России – Юри Алберто, Родригао, Жозе Маурисио, Эрнани, Мантуан. Плюс голкипер Иван Куарежма. Если оставить за скобками вратаря, чьи возможности, в общем-то, так и остались загадкой за полгода в «Зените», то Ду Кейрос на первый взгляд уступает пока остальным полевым игрокам из большой группы зенитовских бразильцев.

Возможно, это ошибочное мнение. В конце концов, главный тренер петербургской команды Семак – сам бывший центрхав, он должен понимать, кого и для чего подписывает.

Сергей Семак с игроками «Зенита» Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Но, судя по реакции бразильских болельщиков на трансфер Ду Кейроса в «Зенит», они не считают уход этого полузащитника серьёзной потерей для «Коринтианса». Вот несколько постов, сделанных в «Твиттере» в последние дни:

Carlos Henrique Milan: «Ду Кейрос не стоит даже проездного на автобус».

Welington Paulo: «Ду слабый! А хорошие игры были даже у Рамиро, который умудряется играть хуже, чем Ду».

Mauro Cavichia: «Соглашусь, что «Коринтианс» – худший переговорщик среди больших клубов. Даже такие клубы, как «Атлетико Паранаэнсе», договариваются лучше нас. Но в конкретном случае с Ду Кейросом я не думаю, что мы можем особо жаловаться».

Rodrigo de Paula: «Молодые защитники не уезжают из Бразилии за миллионы. А у Ду Кейроса не хватает качеств для трансфера за крупную сумму. Вам нужно быть осторожнее в сравнениях».

Кто-то подшутил над Ду Кейросом из-за его низкой результативности: всего три гола и четыре голевые передачи в 82 матчах за «Коринтианс».

Deva Gabriel: «Ду Кейрос за два года так ни разу и не ударил».

Сравнение игрока «Коринтианса» с другими молодыми бразильскими центрхавами – Данило из «Палмейраса» и Жоау Гомесом из «Фламенго», которых, в отличие от Ду Кейроса, продадут в Европу за большие деньги, вызвало дискуссию среди болельщиков:

Felipe Muniz: «Данило и Жоау Гомес – намного лучше, чем Ду Кейрос. Мы не можем этого не видеть».

Wembley Amorim: «Он не сидит за одним столом с Данило и Жоау Гомесом. Нужно быть болельщиком клуба, чтобы не признавать это».

Am7: «Ду Кейросу далеко до уровня Данило и Жоау Гомеса. И до Юри Алберто тоже».

Douglas Lima: «Ду Кейросу 23 года, и он получил место в составе из-за травмы Майкона. Был хорош шесть месяцев, но он не настоящий сдерживающий полузащитник. С остальными не сравнить».

Lucas: «Я болельщик «Коринтианса» и следил за Ду Кейросом последние два года. Особенно в 2022-м, когда он стал основным. Его потенциал ниже, чем у остальных в списке. Парень целый год был в стартовом составе, но не получил никаких предложений. Это многое говорит о нём».