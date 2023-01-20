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Руслан Нигматуллин: уход Смолова будет потерей для «Динамо». Но Турция — вызов для Феди!

Руслан Нигматуллин: уход Смолова будет потерей для «Динамо». Но Турция — вызов для Феди!
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Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался о возможном переходе нападающего московского «Динамо» Фёдора Смолова в турецкий «Истанбул Башакшехир».

«Уход Смолова точно будет потерей для «Динамо». Они, скорее всего, смогут заменить его игроком из внутреннего рынка. Да и в «Динамо» есть тот же Тюкавин, который отлично может заменить Смолова. Фёдор уже не молодой игрок. Каждому хочется в таком возрасте получить хорошее предложение из Европы, пусть даже в Турции. Это настоящий вызов для него! Будет интересно последить там за ним», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

В текущем сезоне Смолов провёл 20 матчей за «Динамо» во всех турнирах и забил девять голов.

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