В «Торпедо» подтвердили отказ от подписания Артёма Дзюбы

Президент московского «Торпедо» Илья Геркус подтвердил информацию, что в клубе отказались от подписания нападающего Артёма Дзюбы, находящего в статусе свободного агента после расторжения контракта с турецким «Адана Демирспор» в ноябре 2022 года.

«Вопрос по Дзюбе закрыт. «Торпедо» рассматривает других кандидатов на позицию центрального нападающего», — приводит слова Геркуса «РИА Новости Спорт».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Геркус был лично заинтересован в подписании 34-летнего российского форварда, однако часть совета директоров московского «Торпедо» сомневалась в необходимости подписания Дзюбы. Сам игрок был готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в стан автозаводцев. Позднее стали известны причины, по которым в «Торпедо» приняли решение не подписывать контракт с Дзюбой.