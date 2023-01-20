В «Торпедо» подтвердили отказ от подписания Артёма Дзюбы

Президент московского «Торпедо» Илья Геркус подтвердил информацию, что в клубе отказались от подписания нападающего Артёма Дзюбы, находящего в статусе свободного агента после расторжения контракта с турецким «Адана Демирспор» в ноябре 2022 года.
«Вопрос по Дзюбе закрыт. «Торпедо» рассматривает других кандидатов на позицию центрального нападающего», — приводит слова Геркуса «РИА Новости Спорт».
Ранее «Чемпионат» сообщал, что Геркус был лично заинтересован в подписании 34-летнего российского форварда, однако часть совета директоров московского «Торпедо» сомневалась в необходимости подписания Дзюбы. Сам игрок был готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в стан автозаводцев. Позднее стали известны причины, по которым в «Торпедо» приняли решение не подписывать контракт с Дзюбой.
- 20 января 2023
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