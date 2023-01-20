Спортивный директор «Пари НН»: мы рассматривали Черышева, но он нам не по карману

Спортивный директор «Пари Нижнего Новгорода» Игорь Кудряшов ответил на вопрос о возможном подписании полузащитника итальянской «Венеции» Дениса Черышева. По словам функционера, клуб действительно рассматривал кандидатуру Черышева, однако не смог закрыть финансовую сторону вопроса.

«Интересен ли нам Черышев? Он нам не по карману. Мы рассматривали его летом, и там сыграли деньги. Да, Денис — нижегородец, и фамилия значима в городе, отец много сделал.

Денис был игроком сборной. Было бы хорошо иметь такого игрока в клубе. Да и по футбольным качествам достойная кандидатура. Только, думаю, Денису не совсем это интересно. Он прожил всю жизнь в Европе», — приводит слова Кудряшова Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация, что интерес к Черышеву проявляют «Торпедо» и «Нижний Новгород».