Александр Тарханов оценил возможный переход Дениса Черышева в «Сочи» или «Торпедо»

Бывший тренер «Крыльев Советов» и «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о возможном переходе российского полузащитника «Венеции» Дениса Черышева в клуб из Российской Премьер-Лиги.



«Я считаю, что если Черышев перейдёт в «Сочи», то это получится хороший для него вариант. А «Торпедо» сложно в этом сезоне будет остаться в РПЛ. Конечно, всё может быть, если торпедовцы усилят состав, но у них слишком мало очков. Но, насколько я знаю, Денис и за «Венецию» хорошо играет», — приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.

Напомним, Черышев пополнил состав «Венеции» летом прошлого года. В нынешнем сезоне российский полузащитник принял участие в 10 матчах итальянской Серии В, забил три гола и отдал одну результативную передачу.