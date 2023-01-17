Александр Тарханов оценил возможный переход Дениса Черышева в «Сочи» или «Торпедо»
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Бывший тренер «Крыльев Советов» и «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о возможном переходе российского полузащитника «Венеции» Дениса Черышева в клуб из Российской Премьер-Лиги.
«Я считаю, что если Черышев перейдёт в «Сочи», то это получится хороший для него вариант. А «Торпедо» сложно в этом сезоне будет остаться в РПЛ. Конечно, всё может быть, если торпедовцы усилят состав, но у них слишком мало очков. Но, насколько я знаю, Денис и за «Венецию» хорошо играет», — приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.
Напомним, Черышев пополнил состав «Венеции» летом прошлого года. В нынешнем сезоне российский полузащитник принял участие в 10 матчах итальянской Серии В, забил три гола и отдал одну результативную передачу.
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