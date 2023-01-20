Лещук: в столетие «Динамо» хочется порадовать болельщиков, которые долго не видели трофеев

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук высказался о турнирных амбициях бело-голубых в сезоне-2022/2023. Футболист заявил о желании порадовать болельщиков в год столетия клуба.
«По итогам сезона хотелось бы как минимум попасть в тройку. Но желательно улучшить результат предыдущего сезона и взять трофей. Есть желание каждый год добиваться хороших результатов. Но в столетие, конечно, хочется порадовать болельщиков, которые давно поддерживают «Динамо» и долгое время не видели трофеев. Будем стараться сделать праздник для них.
Имею ли я в виду только Кубок России? Кто знает, что произойдёт в чемпионате? Мало ли», — приводит слова Игоря Лещука Sport24.
Напомним, «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, после 17 проведённых встреч набрав 29 очков. Лидером соревнований является действующий чемпион страны «Зенит» (42). В первой игре после возобновления сезона москвичи сыграют дома с «Крыльями Советов» (5 марта).
- 20 января 2023
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