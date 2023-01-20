Непомнящий: будь у меня возможность вернуть в РПЛ любого легионера — это был бы Вагнер Лав
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Известный российский тренер Валерий Непомнящий рассказал, что из легионеров, выступавших когда-либо в Российской Премьер-Лиге, хотел бы посмотреть на игру бразильского нападающего Вагнера Лава.
«Будь у возможность вернуть в РПЛ любого легионера, который когда-то выступал в России, то это был бы Вагнер Лав. Он оставил большой след в истории ЦСКА. Хочется посмотреть на него в деле ещё», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Вагнер Лав выступал за московский ЦСКА в период с 2004-го по 2012-й и в 2013 году. Он является трёхкратным чемпионом России в составе красно-синих (2005, 2006, 2012/2013). Сейчас нападающий играет за бразильский «Спорт Ресифи». Футболисту 38 лет.
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