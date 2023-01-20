«Барселона» имеет право льготного выкупа Карраско по соглашению о переходе Депая

«Барселона» имеет право льготного, но не обязательного выкупа бельгийского полузащитника мадридского «Атлетико» Янника Феррейры Карраско. Такой пункт содержится в соглашении по трансферу нидерландского нападающего Мемфиса Депая, который сегодня, 20 января, стал игроком столичного клуба. Об этом сообщил официальный сайт «Барселоны».
Каталонцы также раскрыли сумму сделки по переходу 28-летнего форварда. Она составила € 3+1 млн. Депай подписал контракт с «Атлетико», рассчитанный на 2,5 года.
Карраско в текущем сезоне испанской Примеры провёл 15 матчей за «Атлетико» и забил один гол. «Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2022/2023, набрав 41 очко. Мадридский «Атлетико» (28) располагается на шестом месте.
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