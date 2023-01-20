В «Пари НН» рассказали об отказах клубов Болгарии и Венгрии провести контрольные матчи
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Спортивный директор «Пари Нижний Новгород» Игорь Кудряшов рассказал, что нижегородский клуб получил отказы клубов из Болгарии и Венгрии от проведения товарищеских матчей.
«18 января у нас должна была состояться игра с венгерским клубом «Тисакечке». Была информация, что матч пройдёт в закрытом режиме? Нет, венгры отказались. Также была запланирована игра с болгарским «Ботев Пловдив». Они тоже отказались – игра не состоялась. Сегодня с узбеками сыграли.
Это достаточно острая проблема. Для будущих товарищеских матчей в большей степени рассматриваем российские клубы. Даже из первого дивизиона», — приводит слова Кудряшова Metaratings.
Сегодня, 20 января, «Пари Нижний Новгород» в контрольном матче проиграл узбекскому «Навбахору» со счётом 0:1.
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