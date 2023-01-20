Тренер «Крыльев» Осинькин рассказал, когда Рассказов сможет полноценно тренироваться

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о ситуации с новичком команды — российским защитником Николаем Рассказовым.

«Николай Рассказов только присоединился, ещё не был в тренировочной работе. Ему нужно уладить заключительные моменты с контрактными обязательствами. Наверное, с первого дня следующего сбора он сможет полноценно с нами заниматься», — рассказал Осинькин в видео, опубликованном на YouTube-канале «Крыльев Советов».

Официально ни «Спартак», ни «Крылья Советов» не подтверждали трансфер футболиста, однако самарская команда, когда объявляла о прибытии Рассказова на сборы, указала «Спартак» в качестве его бывшего клуба.

В нынешнем сезоне 25-летний Рассказов вышел на поле в 11 матчах и забил один гол.