Тренер «Крыльев» Осинькин рассказал, когда Рассказов сможет полноценно тренироваться
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о ситуации с новичком команды — российским защитником Николаем Рассказовым.
«Николай Рассказов только присоединился, ещё не был в тренировочной работе. Ему нужно уладить заключительные моменты с контрактными обязательствами. Наверное, с первого дня следующего сбора он сможет полноценно с нами заниматься», — рассказал Осинькин в видео, опубликованном на YouTube-канале «Крыльев Советов».
Официально ни «Спартак», ни «Крылья Советов» не подтверждали трансфер футболиста, однако самарская команда, когда объявляла о прибытии Рассказова на сборы, указала «Спартак» в качестве его бывшего клуба.
В нынешнем сезоне 25-летний Рассказов вышел на поле в 11 матчах и забил один гол.
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