Прокуратура запросила для экс-защитника «Барселоны» Алвеса заключение без права залога

Прокуратура Испании требует отправить экс-защитника «Барселоны» Дани Алвеса под стражу без права внесения залога. Об этом сообщает Mundo Deportivo. Ранее 39-летнему футболисту были предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах.

Ранее одна из девушек обвинила действующего защитника мексиканского клуба «Пумас» в том, что он засунул руку ей под нижнее бельё. Предполагаемый инцидент произошёл 30 декабря в одном из ночных клубов. Сам Алвес опровергает подобное развитие событий, на его защиту встала его жена, а также окружение Дани, заявившее, что он пробыл в ночном клубе слишком мало времени.

Теперь решение о дальнейшей судьбе Алвеса примет суд. Сейчас он не может играть за свой клуб, который продолжает выступления в чемпионате Мексики.

Театр пародий. Дани Алвес с женой изображают животных. Видеоролик: