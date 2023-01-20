Мемфис Депай вспомнил первый разговор с Диего Симеоне после перехода в «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Мемфис Депай рассказал о первом разговоре после перехода с тренером Диего Симеоне.
«Диего спросил меня, как я себя чувствую, ведь вчерашний день выдался длинным. Самым важным является то, что он хочет, чтобы я чувствовал себя как дома, Симеоне желает, чтобы я как можно скорее адаптировался. Он известен своей страстью к «Атлетико» и хочет, чтобы я был готов скорее. Диего хорошо меня знает, ему нравилось, как я играл за «Лион», — приводит слова Депая Mundo Deportivo.
За переход 28-летнего нападающего «Барселоны» «Атлетико» заплатил € 3 млн и предоставит сине-гранатовым скидку в случае трансфера Янника Феррейры Карраско. С «Атлетико» Депай подписал контракт до лета 2025 года.
Видеообзор. «Альмерия» — «Атлетико М». Испанская Примера 2022/2023. 17-й тур:
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