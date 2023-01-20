Мемфис Депай высказался о своём трансфере из «Барселоны» в «Атлетико»

Нидерландский нападающий Мемфис Депай прокомментировал свой переход из «Барселоны» в мадридский «Атлетико».

«Всё прошло отлично, этот переход случился очень быстро. Я присоединился к команде вчера и уже успел поговорить с Симеоне. Горю желанием показать, на что способен.

У меня был опыт игр с «Атлетико» в прошлом году. Я был впечатлён стадионом, интенсивностью, которую предложила команда, боевым духом. «Атлетико» — огромный клуб с впечатляющей историей. Я слышал о команде много положительных отзывов. В клубе хотели, чтобы я был здесь, и это было очень важно», — приводит слова Депая Mundo Deportivo.

28-летний Депай подписал контракт с «Атлетико» до лета 2025 года. За его трансфер «Барселона» получила € 3 млн.

Видеообзор. «Альмерия» — «Атлетико М». Испанская Примера 2022/2023. 17-й тур:

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