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Португальский аналитик назвал сильные качества потенциального новичка «Спартака» Тавареша

Португальский аналитик назвал сильные качества потенциального новичка «Спартака» Тавареша
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Португальский футбольный аналитик, автор книг и обозреватель газеты O Jogo Жил Нуньеш высказался о защитнике «Бенфики» Томаше Тавареше, который должен перейти в московский «Спартак». Ранее спортивный директор португальцев подтвердил, что клубы согласовали условия сделки.

«Тавареш — очень высокий и быстрый латераль. И прежде всего он обладает отличной техникой. Четыре года назад защитник считался одним из самых многообещающих футболистов Португалии», — сказал Нуньеш в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

За «Бенфику» 21-летний защитник играл с 2019 года. Напомним, в сезоне-2021/2022 Тавареш выступал в «Базеле» под руководством действующего главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. Также он отправлялся в аренду в испанский «Алавес» (2020–2021) и португальский «Фаренсе» (2021).

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