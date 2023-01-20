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Де Дзерби — об интересе «Челси» к Кайседо: для Мойсеса лучше доиграть сезон в «Брайтоне»

Де Дзерби — об интересе «Челси» к Кайседо: для Мойсеса лучше доиграть сезон в «Брайтоне»
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Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби высказался об интересе «Челси» к полузащитнику «чаек» Мойсесу Кайседо. Ранее появилась информация, что лондонский клуб предложил за эквадорца € 62 млн, однако такая сумма не устроила «Брайтон».

«Надеюсь, Кайседо завершит сезон в нашей команде, однако в таких вещах нельзя быть уверенным. Я думаю, лучшее решение для Мойсеса – доиграть сезон в «Брайтоне», а уже потом сменить команду», — приводит слова Де Дзерби журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

В текущем сезоне АПЛ Кайседо провёл 17 матчей и забил один гол.

«Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда Грэма Поттера набрала 28 очков за 19 проведённых матчей.

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