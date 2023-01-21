Мемфис Депай попал в заявку «Атлетико» на матч с «Вальядолидом» в чемпионате Испании

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне включил нападающего Мемфиса Депая в заявку команды на матч 18-го тура чемпионата Испании с «Вальядолидом». О переходе нидерландского футболиста из «Барселоны» объявили 20 января.

Встреча «Атлетико» (Мадрид) — «Вальядолид» состоится 21 января на стадионе «Цивитас Метрополитано». Начало – в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Сумма сделки составила € 3 млн, а также «Барселона» получила скидку в случае возможной покупки полузащитника Янника Феррейры Карраско.



Депай был футболистом «Барселоны» с лета 2021 года. В 42 матчах за команду он забил 14 голов и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекало в конце сезона, поэтому «Барселоне» было важно продать Депая в зимнее трансферное окно.

Видеообзор. «Альмерия» — «Атлетико М». Испанская Примера 2022/2023. 17-й тур:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.