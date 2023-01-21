Мемфис Депай попал в заявку «Атлетико» на матч с «Вальядолидом» в чемпионате Испании

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне включил нападающего Мемфиса Депая в заявку команды на матч 18-го тура чемпионата Испании с «Вальядолидом». О переходе нидерландского футболиста из «Барселоны» объявили 20 января.
Встреча «Атлетико» (Мадрид) — «Вальядолид» состоится 21 января на стадионе «Цивитас Метрополитано». Начало – в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Сумма сделки составила € 3 млн, а также «Барселона» получила скидку в случае возможной покупки полузащитника Янника Феррейры Карраско.
Депай был футболистом «Барселоны» с лета 2021 года. В 42 матчах за команду он забил 14 голов и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекало в конце сезона, поэтому «Барселоне» было важно продать Депая в зимнее трансферное окно.
Видеообзор. «Альмерия» — «Атлетико М». Испанская Примера 2022/2023. 17-й тур:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 21 января 2023
-
01:04
-
00:53
-
00:50
-
00:49
-
00:27
-
00:20
-
00:10
-
00:05
-
00:01
- 20 января 2023
-
23:40
-
23:28
-
23:21
-
23:10
-
23:08
-
23:01
-
23:00
-
22:59
-
22:52
-
22:49
-
22:45
-
22:39
-
22:36
-
22:25
-
22:17
-
22:16
-
22:15
-
22:05
-
22:05
-
22:02
-
22:00
-
21:45
-
21:29
-
21:22
-
21:21
-
21:14