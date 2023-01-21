Валерий Петраков: Дзюба — жадный? Бред полный!

Известный тренер Валерий Петраков прокомментировал отказ «Торпедо» от приобретения Артёма Дзюбы.



«Конечно, Дзюба пригодился бы команде. Он хороший форвард. У нас что, есть сильнее нападающие? Артем переосмыслил свой опыт. Думаю, хочет играть в Москве, в достойном клубе. Понятно, что он не дешевый игрок. Зато качественный.



У него огромный опыт, поймите. Когда есть шанс удержаться в РПЛ, надо какие-то шаги предпринимать. Артем не раз доказывал, что когда у него повышенная мотивация, он способен выдавать лучшую игру. Просто надо было найти точки соприкосновения. Он помог бы «Торпедо». Кого еще им брать? Всех лучших забрали в «Зенит», «Спартак», «Динамо». Я часто слышу, дескать, характер у Дзюбы сложный. Ну а у кого он простой? Если хороший игрок, значит, у него есть характер. А если нет характера, значит, он не игрок. Надо было просто договориться.



Дзюба жадный? Да бред полный! При чем здесь это? Не думаю, что Артем сейчас ставит деньги на первое место. У него задача — вернуться в футбол. У «Торпедо» задача — сохранить место в премьер-лиге. Ситуация сложная, но еще достаточно игр, можно бороться. При нормальном подборе игроков, мне кажется, шансы есть. Андрей Талалаев должен справиться», — приводит слова Петракова «РБ Спорт».