«Ювентус» выступил с официальным заявлением после решения суда

«Ювентус» на официальном сайте опубликовал заявление, в котором сообщил, что намерен обжаловать наложенные на клуб санкции.



«Компания ожидает публикации причин и объявляет об обращении в Коллегию спортивных гарантов в рамках Кодекса спортивной юстиции», —написано в заявлении.



Ранее Федеральный апелляционный суд удовлетворил просьбу прокурора Итальянской федерации футбола (FIGC) о возобновлении дела в отношении «Ювентуса» о финансовых нарушениях в деятельности клуба.



«Ювентус» будет лишён 15 очков в текущем чемпионате Италии. Таким образом, «старая синьора», у которой будет 22 очка, опустится на 10-е место в таблице Серии A.



Туринский клуб обвиняется в фиктивном приросте капитала: в завышении трансферной стоимости игроков, а также занижении данных о расходах на сотрудников и сокрытии истинного размера зарплат футболистов.



Ранее «Ювентус» располагался на третьей строчке турнирной таблицы с 37 очками.