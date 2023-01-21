«Пумас» расторг контракт с Дани Алвесом из-за дела о сексуальных домогательствах

Мексиканский «Пумас» расторг контракт с защитником Дани Алвесом. Об этом сообщил президент попечительского совета клуба Леопольдо Силва.



«Относительно судебного процесса, с которым столкнулся Алвес и за который он задержан в Испании, мы решили сообщить следующее: клуб принял решение прекратить трудовые отношения с игроком по уважительной причине



Наш футбольный клуб — это организация, которая способствует уважению и честному поведению на поле и за его пределами наших игроков, потому что они являются образцом для подражания в обществе, в Мексике и в других странах мира, и мы не можем допустить, чтобы поведение одного человека могло навредить нашей философии, которая всегда была образцовой в обучении и развитии молодых спортсменов в стране», — приводит слова Силвы Marca.



Напомним, что в пятницу, 20 января, Дани Алвес дал показания и был задержан полицией, а позже суд вынес решение о его заключении под стражу без залога. Футболиста обвиняют в сексуальных домогательствах.

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