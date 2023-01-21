Бердыев рассказал, почему не будет наказывать футболистов «Сочи» за лишний вес
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Наставник «Сочи» Курбан Бердыев признался, что считает систему штрафов для игроков неэффективной. Специалист возглавил «Сочи» в конце декабря прошлого года. За месяц до этого Бердыев ушёл с аналогичной должность в иранском «Тракторе».
«Есть ли лишний вес у игроков после каникул? Я доволен многими, но не всеми. Нет, наказывать не буду. Система штрафов не работает вообще. Футболисты — взрослые ребята и должны понимать. Пусть один раз, второй раз они (нарушат). Но, в конце концов, они поймут, как надо. Мы стараемся достучаться до игроков, а не штрафовать их», — приводит слова Бердыева «Матч ТВ».
«Сочи» после 17 туров занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. В активе команды 25 очков.
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