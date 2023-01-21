Симеоне: Депай напоминает мне Диего Косту

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал переход нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая.
«Это игрок, который прибыл сюда с энтузиазмом и жаждой вернуть свою лучшую форму. Мы уверены, что увидим его игру образца выступлений в «Лионе».
Там он демонстрировал свою силу, надеемся, это снова случится. Вижу в нём форварда, который может играть как самостоятельно на острие, так и в оттяжке.
Депай напоминает мне Диего Косту, который тоже начинал как оттянутый нападающий, но потом стал девяткой – регулярно забивал голы и был взрывным», — приводит слова Симеоне Marca.
Напомним, за переход 28-летнего нападающего «Барселоны» «Атлетико» заплатил € 3 млн и предоставит сине-гранатовым скидку в случае трансфера Янника Феррейры Карраско. С «Атлетико» Депай подписал контракт до лета 2025 года.
Промес и Депай танцуют с местными в Гане
- 21 января 2023
-
07:03
-
06:59
-
06:31
-
06:29
-
06:11
-
06:01
-
05:58
-
05:45
-
05:34
-
05:28
-
05:17
-
05:11
-
04:34
-
04:20
-
04:20
-
03:58
-
03:56
-
03:52
-
03:50
-
03:40
-
03:17
-
03:06
-
02:55
-
02:48
-
02:44
-
02:43
-
02:42
-
02:41
-
02:33
-
02:26
-
01:56
-
01:55
-
01:43
-
01:33
-
01:25