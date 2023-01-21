Симеоне: Депай напоминает мне Диего Косту

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал переход нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая.



«Это игрок, который прибыл сюда с энтузиазмом и жаждой вернуть свою лучшую форму. Мы уверены, что увидим его игру образца выступлений в «Лионе».



Там он демонстрировал свою силу, надеемся, это снова случится. Вижу в нём форварда, который может играть как самостоятельно на острие, так и в оттяжке.



Депай напоминает мне Диего Косту, который тоже начинал как оттянутый нападающий, но потом стал девяткой – регулярно забивал голы и был взрывным», — приводит слова Симеоне Marca.

Напомним, за переход 28-летнего нападающего «Барселоны» «Атлетико» заплатил € 3 млн и предоставит сине-гранатовым скидку в случае трансфера Янника Феррейры Карраско. С «Атлетико» Депай подписал контракт до лета 2025 года.

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