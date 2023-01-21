Чернышов рассказал, как футболисты в Саудовской Аравии остановили тренировку из-за молитвы

Бывший главный тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов рассказал об особенностях работы в азиатских командах. Он работал в клубе «Аль-Шола» из Саудовской Аравии, кувейтских «Аль-Фахахеле» и «Аль-Тадамоне», а также индийском «Мохаммедане».



«Кузнечиков не ел, хотя в Кувейте меня приглашали на свадьбу, там попробовал верблюжатину. В Саудовской Аравии меня поразила религиозность местных людей. Я всегда стараюсь читать про каждую страну как можно больше, чтобы понимать, что там позволено, а что – нет. Проводил тренировку, а из соседней мечети стали слышны звуки молитвы. Футболисты остановили занятие, стали расстилать ковры, а потом начали молиться. Это было удивительно, но мне сказали, что вечерняя молитва там самая важная, пропускать её нельзя. После этого я стал спрашивать о том, в какое время лучше поставить тренировку, чтобы больше таких случаев наложения одного на другое не происходило.



Был эпизод в супермаркете. Я набрал продукты и уже шёл на кассу, но в один момент стала опускаться решётка магазина: мулла позвал всех в мечеть. Все, кто остался в помещении, должны были ждать того момента, когда пройдёт молитва. Ты в такие моменты не имеешь права находиться на улице, обязательно в здании или хотя бы сидеть в автомобиле, если такое событие застало тебя в дороге.



Со временем меня стали узнавать работники магазина, иногда выводили из-за решётки, чтобы я мог погулять в торговом центре. Однажды подошёл суровый охранник и что-то пытался разузнать. Я ничего не мог ему объяснить, так как местного языка не знал. Он ушёл и вернулся с двумя крепкими бородатыми ребятами. Как оказалось – это была исламская полиция, которая следит за нравами. Они подумали, что я пропускаю молитву, а это серьёзное правонарушение в странах Азии. В итоге менеджер магазина им объяснил, что я православный, после чего они просто ушли», – приводит слова Чернышова Metaratings.

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