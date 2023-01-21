«Нам теперь не до смеха. Мы уже насмеялись». Тикнизян — о сезоне «Локомотива»

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян оценил результаты первой части текущего сезона Российской Премьер-Лиги для своей команды.

«Может, где-то грубо скажу, но мы уже насмеялись в этом сезоне, теперь не до смеха. Турнирное положение не то чтобы довлеет над нами, но оно не даёт повода лишний раз повеселиться на пустом месте. Мы сейчас всю концентрацию, всю энергию стараемся оставлять на тренировках», — приводит слова Тикнизяна «Матч ТВ».

«Локомотив» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав лишь 13 очков после 17 сыгранных матчей. Железнодорожники опережают подмосковные «Химки», расположившиеся на 15-м месте, только на одно очко. «Локомотив» одержал три победы и 10 раз потерпел поражение, четырежды сыграв вничью.