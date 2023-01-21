Ян Зоммер высказался о ничьей в своём дебютном матче за «Баварию»

Голкипер «Баварии» Ян Зоммер прокомментировал результат матча 16-го тура немецкой Бундеслиги с «РБ Лейпциг» (1:1). Эта встреча стала дебютной для швейцарского вратаря в составе «Баварии».
«Это был напряжённый матч, и не всё пошло по плану. Я не так давно в команде, партнёры пока не очень хорошо меня знают. Но мы можем быть довольны набранным очком в матче с отличной командой. Во вторник нам предстоит сыграть следующий матч, мы должны войти в поток. Я действительно с нетерпением жду нового вызова в таком большом клубе», — приводит слова Зоммера пресс-служба «Баварии».
Команда Юлиана Нагельсмана набрала 35 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу Бундеслиги. «Лейпциг» (29) – на третьей позиции. Вторую строчку занимает «Фрайбург» (30).
- 21 января 2023
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