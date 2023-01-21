Матч с «Челси» станет для Клоппа 1000-м в тренерской карьере

В матче 21-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Ливерпуль» и «Челси». Команды будут играть на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп проведёт 1000-й матч в тренерской карьере. Об этом сообщил официальный сайт английского клуба.
Первая игра Клоппа состоялась 28 февраля 2001 года, тогда его «Майнц» обыграл «Дуйсбург» со счётом 1:0. В 2008 году он стал тренером дортмундской «Боруссии». С командой Клопп дважды выиграл Бундеслигу (2010/2011, 2011/2012). В 2015 году немецкий тренер возглавил «Ливерпуль». Английский клуб стал чемпионом страны (2019/2020) и выиграл Лигу чемпионов (2018/2019). Клопп провёл 410 игр в качестве наставника «Ливерпуля»: 249 побед, 92 ничьих и 69 поражений (процент побед — 60,7%).
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