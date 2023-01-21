Депай: разговаривал с Гризманном перед переходом в «Атлетико»

Нидерландский нападающий Мемфис Депай сообщил, что узнавал информацию об «Атлетико» до перехода из «Барселоны» у форварда мадридской команды Антуана Гризманна.
«Я разговаривал с Гризманном до того, как перешёл. Он рассказал мне много хорошего о клубе. Перейдя в «Атлетико», я получил всё то, что ожидал. Меня тепло приняли, это приятно. Всё очень удобно, замечательный стадион. Я бы очень хотел поскорее провести матч, чтобы ощутить поддержку болельщиков», — приводит слова Депая Marca.
Напомним, о переходе Мемфиса Депая из «Барселоны» было объявлено вчера, 20 января. Сумма сделки составила € 3 млн, а также сине-гранатовые получат скидку в случае возможной покупки полузащитника Янника Феррейры Карраско. Депай был футболистом «Барселоны» с лета 2021 года.
- 21 января 2023
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