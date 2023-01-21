Полузащитник «Локомотива» Керк отправится в платную аренду

Нидерландский полузащитник московского «Локомотива» Гирано Керк отправится в платную аренду. Об этом сообщил официальный сайт железнодорожников.



Игрок покинул расположение команды на сборах в Абу-Даби (ОАЭ). По достигнутым соглашениям, которые устроили и футболиста, и клуб, Керк на правах платной аренды будет играть за другую команду до окончания текущего сезона.

До зимней паузы в сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги Керк был задействован во всех матчах «Локомотива». Футболист забил два гола и оформил одну результативную передачу. В групповом этапе Фонбет Кубка России он также провёл все шесть матчей, отметившись одним забитым мячом.

«Локомотив» завершил первую часть чемпионата России на 14-м месте, набрав 13 очков после 17 игр.