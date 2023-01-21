Новый вратарь «Баварии» Зоммер рассказал, что думает о конкуренции с Нойером

Голкипер «Баварии» Ян Зоммер высказался о возможной конкуренции с другим вратарём мюнхенцев Мануэлем Нойером, чьё возвращение после полученной во время отдыха тяжёлой травмы ноги ожидается перед стартом следующего сезона.

«Конкуренция с Нойером после его возвращения? В данный момент я не думаю о том, что может произойти летом. Я действительно с нетерпением жду возможности помочь «Баварии» достичь всех поставленных целей. Хочу как следует познакомиться с командой в течение следующих нескольких дней. Хочу решать всё последовательно», — цитирует Зоммера Blick.

Зоммер перешёл в «Баварию» из «Боруссии» Мёнхенгладбах, где провёл восемь с половиной лет. Швейцарский вратарь уже успел дебютировать за мюнхенцев, сыграв в Бундеслиге с «Лейпцигом» (1:1).

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