Франк: Мудрик — хороший игрок, но € 100 млн — это слишком много. Безумие, но таков рынок

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк прокомментировал трансфер украинского полузащитника Михаила Мудрика из донецкого «Шахтёра» в лондонский «Челси» за € 100 млн.

«Что я думаю о переходе Мудрика в «Челси»? В футбольном мире много денег. Особенно в Премьер-лиге. Со стороны мне кажется, что Мудрик — действительно хороший игрок, но € 100 млн — это много для игрока, который только демонстрирует зачатки потенциала. Вероятно, он может стать немного лучше, но, возможно, это просто такие ценники в современном футболе. По-моему, это безумие.

Они купили его… Потом купили того парня из ПСВ. Думаю, у них слишком много вингеров, а это проблема! Иногда, когда за игрока борются несколько клубов, его цена растёт, приходится платить за него слишком много. Покупка Мудрика выглядит слишком дорого. С его резюме это кажется очень большими деньгами, но, может, через два года окажется, что оно того стоило», — приводит слова Франка Sky Sports.

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