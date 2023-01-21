Что творится в «Челси»? У клуба куча новичков и бардак в руководстве

Матч «Челси» с «Фулхэмом» закончился седьмым поражением синих в десяти последних встречах и отчаянной кричалкой фанатов команды: «Мы хотим, чтобы наш «Челси» вернулся». Болельщики, конечно, имеют в виду клуб, который выигрывал Лигу чемпионов, постоянно боролся за трофеи и практически не выпадал из топ-4 чемпионата, а не то, во что команда превратилась сейчас – середняка таблицы.

«Челси» далеко позади зоны Лиги чемпионов и уже вылетел из обоих внутренних кубков – пока по степени провальности сезон может сравниться только с сезоном-2015/2016, когда после чемпионства синие скатились на десятое место, а уже к концу марта лишились шансов на трофеи. Нынешняя команда рискует повторить историю, если проиграет «Боруссии» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Когда в мае прошлого года «Челси» перешёл во владение консорциума Тодда Боули после нескольких месяцев неопределённости, сделка вселяла в болельщиков клуба оптимизм и надежду. За это время многое на «Стэмфорд Бридж» изменилось, и теперь фанаты, скорее, испытывают страх и беспокойство по поводу краткосрочного и долгосрочного будущего. Так что же случилось?

Будущее Поттера пока в безопасности

Основное внимание неизбежно приковано к главному тренеру Грэму Поттеру, который в сентябре сменил популярного на трибунах Томаса Тухеля. После каждого проигрыша на пресс-конференциях и в газетных заголовках поднимаются одни и те же вопросы: «Не достиг ли он своего потолка?», «Уволят ли его?» О том же говорят и в фанатской ложе, где часть поклонников клуба уже надеются на скорую смену коуча.

На самом деле, как и было озвучено руководством в ноябре, положение Поттера пока относительно прочное: ему выдали пятилетний контракт с кредитом доверия. В декабре Грэм похвастал недавней встречей с Бехдадом Эгбали, одним из совладельцев клуба. «Я ещё более уверен в себе и чувствую поддержку, чем три месяца назад, когда согласился на эту работу», — сказал тогда коуч.

Грэм Поттер Фото: Matthew Ashton — AMA/Getty Images

Владельцы «Челси» посматривают на кейс Микеля Артеты в «Арсенале»: за годы, прошедшие с момента его назначения в декабре 2019-го, он не раз подвергался серьёзной критике со стороны болельщиков, а плохие результаты команды в прошлом сезоне привели к разговорам о его увольнении. Прошло всего несколько месяцев, и теперь испанец – главный тренер клуба во главе таблицы.

Боссы синих понимают, что Артете было предоставлено несколько трансферных окон, в течение которых он мог формировать состав под себя и интегрировать в команду молодых талантов из академии клуба. «Челси» хочет дать Поттеру возможность повторить этот успех. Руководство поддержало коуча на рынке, подписав Бенуа Бадьяшиля и Жоау Феликса, а до закрытия трансферного окна может сделать ещё до трех подписаний.

Боули и компания пошли на многое, чтобы собрать вокруг 47-летнего Поттера подходящую команду по подбору игроков – теперь в условный трансферный комитет «Челси» входят два функционера, которых Грэм забрал с собой из «Брайтона». Что стало бы со всей этой структурой, если бы тренеру указали на дверь прямо сейчас?

Всякий раз после неудачного матча поднимаются разговоры о том, что Поттер «потерял» раздевалку. Инсайдеры, близкие к «Челси», действительно говорят о том, что некоторые игроки не уверены в своём будущем и рассматривают вариант со сменой команды уже летом, но подобная ситуация складывается в клубе каждый год, и в целом отношение к Поттеру остаётся положительным.

Владелец «Челси» Тодд Боули Фото: Getty Images

Грэм проделывает много тактической работы, но самое большое впечатление, которое он произвёл на игроков, — это личная коммуникация. Бывший тренер «Брайтона» поддерживает хорошие отношения с теми игроками, кто часто остаётся вне состава, и это положительно влияет на боевой дух всей раздевалки.

Характерная черта работы Поттера, которую подметили игроки, – это совершенно иной подход к командным собраниям в дни матчей. Наглядный пример – поражение от «Манчестер Сити», когда к перерыву лондонцы «горели» со счетом 0:3. При Тухеле игроков в перерыве ожидали бы гнев и крепкие выражения. Грэм же постарался подбодрить футболистов в надежде на исправление ситуации. На «Этихаде» это ни к чему не привело, но коуч сохранял спокойствие и после финального свистка, подчёркивая важность единства.

Проблемы с составом

Количество травм, ограничивающих сейчас возможности Поттера, тоже не осталось не замеченным руководством. Особенно чувствительным стало отсутствие Риса Джеймса – англичанин приступил к тренировкам и скоро будет доступен для выбора. Сейчас у «Челси» целых 11 недоступных игроков, в том числе один из-за дисквалификации — Жоау Феликс пропустит ещё два матча из-за удаления с «Фулхэмом».

Отсутствие такого огромного количества футболистов в сочетании с обилием новичков усложнило прокачку командного взаимодействия, которое необходимо одноклубникам на поле. Некоторые люди в управлении сочувствуют Поттеру, ведь ему практически каждую неделю приходится выбирать новый состав. Определённые нестыковки неизбежны.

Игроки «Челси» выходят на замену Фото: Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

В чемпионате сыграна только половина матчей, но в клубе продумывают стратегию на случай непопадания в Лигу чемпионов на будущий сезон. Обсуждаются и трансферные планы — с учётом того, как пропуск элитного еврокубкового турнира повлияет на соответствие клуба финансовому фэйр-плей.

Новый (странный) подход к селекции

В руководстве уже есть понимание ошибок, которые были допущены в летнее трансферное окно, когда на восемь игроков было потрачено более £ 250 млн. Консорциум владельцев клуба считает, что они получили несколько ценных уроков – особенно когда дело доходит до переплаты за отдельных футболистов.

Переговоры с «Бенфикой» по Энцо Фернандесу зашли в тупик, когда португальцы начали настаивать на выплате отступных в размере £ 106 млн. «Челси» отказался поднять своё предложение выше £ 85 млн и показал, что теперь в клубе чуть лучше понимают капризы рынка и готовы не идти на чрезмерные уступки. Оправдают ли себя инвестиции в Михаила Мудрика – покажет только время.

Боссы синих считают, что до их прибытия клубу не хватало правильной структуры, и теперь с огромным рвением выстраивают её и инвестируют в молодёжь. Пока только предстоит увидеть, насколько эффективной покажет себя новая модель, но они уже успели назначить технического директора, директора по международным талантам и трансферам, содиректора по подбору персонала и талантам и технического директора с международным фокусом. Директор академии был назначен директором по футбольному развитию.

Все эти новые должности, скорее, вызывают сомнения в том, понимают ли боссы «Челси», чего хотят добиться. The Athletic анонимно цитирует функционера из Премьер-лиги: «Трудно понять, что происходит, но они наняли так много людей… Это заставляет задуматься о том, чем все они заняты. Понимают ли они сами, что делают? Если нет, то другие клубы наверняка этим воспользуются».

При Романе Абрамовиче и Марине Грановской структура была прозрачнее, а клубная иерархия – очевиднее, но консорциум нынешних владельцев «Челси» верит в созданную ими структуру. На «Стэмфорде» есть уверенность, что такая модель со временем принесёт дивиденды. Но до тех пор, пока Поттер не начнёт регулярно выигрывать матчи, негатив вокруг синих не рассеется. Сегодня его ждёт встреча с таким же неудачливым в этом сезоне, а оттого злым «Ливерпулем».