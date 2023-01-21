Каррера высказался о лишении «Ювентуса» 15 очков в Серии А из-за финансовых махинаций

Бывший главный тренер «Спартака» и экс-тренер «Ювентуса» Массимо Каррера прокомментировал лишение туринского клуба 15 очков в Серии А.

«Суровый приговор и сильный удар по клубу. Честно говоря, не понимаю, почему единственным виновником в этой истории является «Ювентус», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, «Ювентус» был лишён 15 очков в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии из-за финансовых махинаций. Временное отстранение от футбола получили функционеры туринцев, которые ранее занимали руководящие должности в команде. После вычета очков «Ювентус» опустился на 10-е место в турнирной таблице Серии А.



В следующем туре «Ювентус» сыграет с «Аталантой» (22 января).