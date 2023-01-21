«Ахмат» представил нового тренера-аналитика

Литовский специалист Владас Мотека назначен тренером-аналитиком «Ахмата». Об этом сообщил официальный сайт грозненского клуба.



Мотека ранее работал в тренерском штабе действующего наставника «Ахмата» Сергея Ташуева в белорусском клубе «Шахтёр» (Солигорск).

«Ахмат» завершил первую часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на шестом месте в турнирной таблице, набрав 26 очков. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» (42). В первом матче после зимней паузы грозненцы встретятся с «Оренбургом» 4 марта.

При подготовке к продолжению сезона «Ахмат» провёл уже два контрольных матча. В первой встрече подопечные Сергея Ташуева сыграли вничью с сербским клубом «ТСЦ Бачка Топола» (0:0), а позднее проиграли «Партизану» со счётом 1:3.