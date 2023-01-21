«Ахмат» представил нового тренера-аналитика
Поделиться
Литовский специалист Владас Мотека назначен тренером-аналитиком «Ахмата». Об этом сообщил официальный сайт грозненского клуба.
Мотека ранее работал в тренерском штабе действующего наставника «Ахмата» Сергея Ташуева в белорусском клубе «Шахтёр» (Солигорск).
«Ахмат» завершил первую часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на шестом месте в турнирной таблице, набрав 26 очков. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» (42). В первом матче после зимней паузы грозненцы встретятся с «Оренбургом» 4 марта.
При подготовке к продолжению сезона «Ахмат» провёл уже два контрольных матча. В первой встрече подопечные Сергея Ташуева сыграли вничью с сербским клубом «ТСЦ Бачка Топола» (0:0), а позднее проиграли «Партизану» со счётом 1:3.
Новость по теме«Ахмат» уступил «Партизану» в товарищеском матче
Комментарии
- 21 января 2023
-
16:34
-
16:31
-
16:20
-
16:14
-
16:03
-
15:57
-
15:50
-
15:45
-
15:31
-
15:30
-
15:20
-
15:19
-
15:08
-
15:03
-
14:58
-
14:53
-
14:50
-
14:33
-
14:30
-
14:21
-
14:12
-
14:02
-
13:46
-
13:44
-
13:40
-
13:36
-
13:30
-
13:30
-
13:18
-
13:13
-
13:01
-
12:59
-
12:58
-
12:45
-
12:43
Партнерский контент