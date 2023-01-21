Мостовой: не верю, что на встрече между РФС и УЕФА произойдут положительные подвижки

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о будущей встрече представителей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Российского футбольного союза (РФС).
«Не верю, что на встрече между РФС и УЕФА произойдут положительные подвижки. Если нас уже до 2024 года отстранили, то вряд ли к чему-то придут. Кто-то может сказать, что верит, но как? Ничего не меняется», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Встреча между организациями состоится 24 января. Представители РФС и УЕФА обсудят потенциальное возвращение российских клубов в международные соревнования. Напомним, ранее российские команды и национальную команду отстранили от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА из-за международных конфликтов.
- 21 января 2023
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