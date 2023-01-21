«Урок всем остальным». Кирьяков — об отказе «Левски» играть с российскими клубами
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Российский тренер Сергей Кирьяков прокомментировал отказ болгарского клуба «Левски» от проведения товарищеских матчей со «Спартаком» (22 января) и «Уралом» (31 января).
«Для нас выглядит глупо, когда команда сначала договаривается о матчах, а потом отказывается. Но они находятся под определённым политическим давлением. Российским клубам всё это надо учитывать. Организовывая такие матчи, совершенно точно нужно ожидать, что в конечном итоге ничего может не состояться. Поэтому нужно искать спарринги с клубами, в которых уверены. Урок всем остальным. Теперь вряд ли мы увидим больше контрольных матчей с командами из недружественных стран», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
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