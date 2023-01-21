«Шальке-04» установил антирекорд Бундеслиги, не сумев выиграть в 36 выездных матчах подряд

«Шальке-04» проиграл «Айнтрахту» со счётом 0:3 в матче 16-го тура чемпионата Германии. Клуб не побеждал на выезде 36 матчей Бундеслиги подряд, что является антирекордом.

Матч проходил на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте. Главный арбитр встречи дал стартовый свисток в 17:30 мск. На 22-й минуте Йеспер Линдстрём открыл счёт, на 84-й минуте Рафаэль Борре удвоил преимущество хозяев, а в добавленное время Аурелио Бута установил окончательный счёт 3:0.

«Шальке-04» находится на последнем месте в чемпионате Германии нынешнего сезона. Команда набрала девять очков в 16 играх. В сезоне-2020/2021 «Шальке-04» вылетел из Бундеслиги с последнего места, отстав от «Вердера», ставшего предпоследним, на 15 очков.