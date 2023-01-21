Дани Алвесу грозит до 12 лет тюрьмы за сексуальные домогательства
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Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес может быть приговорён к лишению свободы на срок от четырёх до 12 лет. Об этом сообщает Marca.
В соответствии с испанским законом «Да есть да» за сексуальное насилие предусмотрен тюремный срок от четырёх до 12 лет. Дани Алвес был заключён под стражу без права внесения залога, а мексиканский клуб «Пумас» расторг с футболистом контракт.
Ранее одна из девушек обвинила Дани Алвеса в том, что он засунул руку ей под нижнее бельё. Предполагаемый инцидент произошёл 30 декабря в одном из ночных клубов. Сам Алвес опровергает подобное развитие событий, на его защиту встала его жена, а также окружение Дани, заявившее, что он пробыл в ночном клубе слишком мало времени.
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