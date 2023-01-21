«Наполи» без Кварацхелии уверенно обыграл «Салернитану» в матче чемпионата Италии

Сегодня, 21 января, на стадионе «Ареки» в итальянском городе Салерно прошёл матч 19-го местного чемпионата по футболу. Играли «Салернитана» и «Наполи». Финальный свисток Даниэле Киффи зафиксировал победу гостевой команды со счётом 2:0.

Счёт в матче был открыт в добавленное к первому тайму время: с передачи Андре Замбо Ангисса отличился Джованни Ди Лоренцо. В начале второго тайма итоговые цифры на табло установил Виктор Осимхен — 2:0 в пользу «Наполи». Отметим, что матч из-за болезни пропускал форвард неаполитанцев Хвича Кварацхелия.

«Наполи» набрал 50 очков и продолжает единолично занимать первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. У команды Лучано Спаллетти отрыв в 12 очков от идущего вторым «Милана» (у них матч в запасе). «Салернитана» с 18 очками располагается на 16-й строчке.